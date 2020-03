L’ex ospedale militare di Baggio apre oggi dopo i lavori di adeguamento realizzati anche in collaborazione con gli specialisti del policlinico militare Celio di Roma per ospitare i malati di coronavirus che vengono dimessi dall’ospedale ma hanno bisogno di qualche giorno di isolamento prima di tornare a casa. Un’ala della struttura è stata sistemata a tempo record con 11 stanze da quattro letti e due stanze a tre letti, per ricreare un ambiente il più possibile adatto ad ospitare famiglie. A Baggio si aggiunge anche una struttura in zona Forlanini, vicino a Linate, con 109 altri posti. La conferma dell’utilizzo della caserma per ospitare i malati di coronavirus, che non necessitano di cure ospedaliere ma devono restare in quarantena, è arrivata ieri da Roma.



L’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera ha poi ribadito appunto che da oggi lì andranno “i pazienti che vengono dimessi dagli ospedali ma non hanno ancora tamponi negativi e quindi hanno bisogno ancora di qualche giorno di isolamento”. L’ex ospedale militare ha circa 50 posti letto. Una sessantina, invece, sono quelli di una struttura dell’Aeronautica a ridosso dell’aeroporto di Linate, anch’essa messa a disposizione per l’emergenza.