A Bologna “fino a nuova disposizione sono sospese le celebrazioni con grande afflusso di fedeli“. Più in generale nelle celebrazioni feriali meno partecipate e che si possono fare in spazi larghi, “non si scambi il segno di pace e si consigli ai fedeli di ricevere la comunione sulla mano, e non in bocca“. Via anche l’acqua benedetta dalle acquasantiere. Sono le disposizioni dell’arcidiocesi di Bologna prese dal vescovo Matteo Zuppi per l’ermergenza coronavirus “facendo seguito all’ordinanza del ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, circa le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.

