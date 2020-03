Nuovo medico contagiato dal Coronavirus in Puglia. Dopo il caso di Copertino, Giovanni XXIII di Bari e dell’ospedale di Putignano a risultare positivo al test del tampone è stato un medico endoscopista in servizio all’ospedale oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari.

Il professionista non avrebbe contratto il virus in ospedale, ma in famiglia. Come previsto dai protocolli, il medico e la sua famiglia sono in quarantena a casa. Il reparto di Endoscopia digestiva sarebbe stato già sanificato.

“I nostri pazienti continueranno a ricevere assistenza esattamente come prima”, dice il direttore generale dell’ospedale, Antonio Delvino.