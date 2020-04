Quanto resiste Sars-Cov-2 nell’ambiente? A fare il punto sulle informazioni disponibili è il rapporto tecnico ‘Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SarS-CoV-2’ realizzato dal Gruppo Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare dell’Istituto superiore di sanità, appena pubblicato on line. Ebbene, a temperatura ambiente “virus infettante può essere rilevato fino a 7 giorni a 22°C, o fino a 1 giorno a 37°C”. Inoltre Sars-Cov-2 mostra, nei confronti delle temperature rilevanti per i processi di preparazione dei cibi (cottura e mantenimento dalla temperatura nelle attività di ristorazione), “un comportamento analogo a quello di altri coronavirus come Sars e Mers, non essendo possibile rilevare virus infettante dopo 30 minuti a 56°C e dopo 5 minuti a 70°C”.

