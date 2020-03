Se le immagini dei giovani in locali affollati nonostante l’emergenza Covi-19 hanno colpito e indignato, per gli adolescenti pare sia tutta un’altra storia. I teenager italiani – almeno secondo un sondaggio online – sono infatti attenti e responsabili nell’affrontare l’emergenza coronavirus. L’86% condivide e trova giuste le indicazioni date dal Governo e dal ministero della Salute circa i comportamenti prudenti (distanza tra le persone, nessun contatto fisico, igiene accurata, specie delle mani, evitare i luoghi affollati). E il 47% le rispetta rigorosamente, contro meno del 3% che afferma di farlo raramente o mai. Lo rivela un’indagine online avviata da Laboratorio Adolescenza e diffusa attraverso la collaborazione degli stessi ragazzi e degli insegnanti, che in un giorno ha già superato le 2200 risposte.

