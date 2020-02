PIACENZA – Ricoverata all’ospedale Guglielmo Da Saliceto di Piacenza, è risultata positiva al tampone per accertare la presenza del Coronavirus una signora 82enne, residente in uno dei Comuni lombardi particolarmente colpiti dal virus, Codogno.

A quanto si apprende dalla Regione, la donna si è presentata ieri presso la struttura piacentina e ora si trova nel reparto Malattie Infettive. Il tampone è risultato positivo al nuovo coronavirus (SARS- CoV-2), e immediatamente nell’ospedale piacentino sono scattati i controlli interni.

Arriveranno invece tra qualche ora gli esiti di altri due tamponi, tra cui quello relativo all’infermiere piacentino che lavora al triage dell’ospedale di Codogno. L’uomo, che proprio per via del suo lavoro è entrato in contatto diretto con il paziente 1 (Mattia, il 38enne residente nel comune lombardo e dipendente della Unilever) già da ieri era in isolamento domiciliare volontario. Nella notte ha accusato i primi sintomi sospetti (sostanzialmente febbre e tosse) ed è stato quindi accompagnato in ospedale a Piacenza.

Sono invece risultati negativi i test effettuati su altri pazienti. Oltre alla collega del paziente 1, ricoverata ieri sempre a Piacenza con difficoltà respiratoria e già dimessa, oggi è arrivata la conferma della negatività anche sulla famiglia residente a Piacenza e composta da nonna madre a bambino. Il bilancio aggiornato parla quindi di una paziente positiva al nuovo Coronavirus, almeno cinque tamponi negativi e due risultati attesi nelle prossime ore.



L’aggiornamento: i numeri da chiamare

“Confermo che al momento non vi sono emiliano-romagnoli colpiti dal virus, e tutto il sistema sanitario regionale è arrivo per monitorare l’evolversi della situazione, pronto ad intervenire in caso di necessità ulteriori” dichiara l’assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi.

Al laboratorio di riferimento regionale del Policlinico Sant’Orsola di Bologna stanno arrivando decine e decine di tamponi, compresi i campioni raccolti sui dipendenti della ditta Mae S.pa. di Fiorenzuola D’Arda. Ossia, sui colleghi del manager milanese rientrato a gennaio da Shangai, sospetto di essere il “paziente zero” e attualmente ricoverato al Sacco di Milano.

“Vorrei ricordare- conclude Venturi- che chi presenta una sintomatologia riconducibile al coronavirus non si rechi ai Pronto Soccorso degli ospedali e negli ambulatori dei medici di famiglia, ma prenda contatti con il proprio medico di famiglia e, se non vi fosse questa possibilità, chiami il 118, oppure – per i cittadini piacentini – chiami il numero dedicato 0523 317979, stasera e domani con orario prolungato 8-20”.



Piacenza: scuole chiuse, sport fermo e accesso a casa di riposo interdetto

A Piacenza si prendono misure cautelari per contenere il contagio. E’ stato, per esempio, vietato l’accesso alla casa di riposo Vittorio Emanuele per chiunque tranne gli operatori: si tratta di una misura precauzionale decisa d’urgenza da Asp Città di Piacenza per tutelare gli ospiti della struttura.

Nella serata di venerdì la prefettura di Piacenza dopo aver disposto la chiusura per oggi, sabato, di tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Piacenza, ha deciso anche la sospensione di tutte le attività sportive previste nel fine settimana a cominciare dalla partita di Lega Pro tra Piacenza e Sambenedettese, rinviata a data da destinarsi. Sospesa anche quella di serie D tra Fiorenzuola e lentigione e l’incontro di basket (serie B) tra Bakery Piacenza e Jesi.

Misure precauzionali anche nelle chiese. Distribuire la comunione solo sulla mano e non in bocca ed evitare lo scambio di pace: sono alcune delle indicazioni del vescovo di Piacenza Gianni Ambrosio per le messe nelle chiese della Diocesi. A seguito delle disposizioni emanate dalla Prefettura di Piacenza sul Coronavirus, il vescovo ha disposto, a scopo precauzionale e sino a nuove indicazioni, anche la sospensione delle attività di catechismo, di gruppo e altre occasioni aggregative.





Fonte