“Il nuovo coronavirus possiede 29mila lettere che caratterizzano la sua sequenza genetica. Per un confronto, l’uomo ne possiede 3,3 miliardi, i batteri qualche milione. Sono proprio come lettere messe in sequenza dalla prima all’ultima, che abbiamo potuto ‘contare’ e studiare per schedarne ogni caratteristica, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità. E’ il suo codice genetico, attraverso il quale il virus si replica. E abbiamo scoperto che il ceppo di provenienza è unico, ma in Italia si sono registrate alcune variazioni. Sono informazioni importanti soprattutto per studiare un vaccino efficace”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è il direttore del dipartimento scientifico del Policlinico Militare del Celio, il Colonnello dell’Esercito Florigio Lista, in campo dall’inizio dell’emergenza Covid-19 in stretta sinergia con l’Istituto superiore della sanità. L’Iss, in particolare, ha isolato in laboratorio il coronavirus e poi il dipartimento scientifico lo ha sequenziato e analizzato.

Fonte