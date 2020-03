“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 2480 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 235 (+28 rispetto a ieri), quelle negative sono 2245″. Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria. “Territorialmente – prosegue – i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 13 in reparto, 9 in rianimazione, 29 in isolamento domiciliare; Cosenza: 28 in reparto, 4 in rianimazione, 14 in isolamento domiciliare, 2 deceduti; Reggio Calabria: 16 in reparto, 3 in rianimazione, 58 in isolamento domiciliare, 5 guariti, 2 deceduti; Vibo Valentia: 2 in reparto, 7 in isolamento domiciliare; Crotone: 14 in reparto, 28 in isolamento domiciliare, 1 deceduto”.

Vuoi ricevere StraNotizie in tempo reale su Telegram? Vai su https://t.me/StraNotizie e clicca su "unisciti"

Fonte