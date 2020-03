Una dotazione di 5000 braccialetti elettronici che potranno essere utilizzati per il controllo dei detenuti agli arresti domiciliari. A prevederla è un provvedimento firmato dal capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, d’intesa con il capo della Polizia, che individua il numero di dispositivi che possono essere utilizzati, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie e in attuazione delle disposizioni del decreto ‘Cura Italia’ che, nella parte relativa alle misure in materia di giustizia e carceri, prevede la possibilità di accesso ai domiciliari ai detenuti che devono scontare una pena fino a 18 mesi con il controllo del braccialetto elettronico. Dei 5000 braccialetti attualmente solo 920 sono immediatamente disponibili.

