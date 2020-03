Coronavirus, 48enne positivo a Melendugno: moglie e figli in quarantena in attesa degli esami

Nuovo caso di Coronavirus in Puglia, per un totale di 25 persone positive al test del tampone. È un avvocato di 48 anni residente a Melendugno che, secondo le prime ricostruzioni, dal 22 al 24 febbraio sarebbe stato a Venezia per il Carnevale. Da alcuni giorni aveva la febbre e aveva avvertito l’Asl di Lecce. La mattina di sabato 7 marzo ha decisio di andare all’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, dove si è sottoposto al tampone nella tenda allestita per accogliere i casi sospetti di Coronavirus.

Il professionista è ricoverato nel reparto Malattie infettive dello stesso ospedale. La moglie e i due figli della coppia, invece, sono in quarantena fiduciaria a casa, in attesa degli accertamenti epidemiologici della Asl. A confermarlo è il sindaco di Melendugno, Marco Potì: “Abbiamo provveduto ad assumere notizie sui parenti diretti del paziente interessato e del suo medico curante. Che non hanno sintomi ma sono in isolamento volontario per precauzione”. Il primo cittadino ha ordinato l’apertura del Centro operativo comunale della protezione civile.

Dei casi finora accertati e resi noti dalla Regione nel bollettino di venerdì 6 marzo, uno è a San Nicandro Garganico. Si tratta della sorella dell’insegnante risultato positivo qualche nei giorni scorsi e ricoverato all’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. “La donna, docente di latino e greco, è risultata positiva al Coronavirus, motivo per cui ho disposto la chiusura dei nostri tre plessi scolastici fino a una nuova e più approfondita sanificazione”, ha detto Giuseppe Trecca, il dirigente scolastico del liceo artistico ‘Perugini’ e classico ‘Lanza’ di Foggia, che comprende la sede distaccata di Ascoli Satriano”.

“La professoressa ha fatto lezione fino alla mattina di martedì 3 marzo – ricostruisce il preside Trecca – Poi dopo aver ricevuto la notizia del contagio del fratello è stata messa in quarantena. Ma a scopo precauzionale ho disposto che gli amministrativi e i collaboratori scolastici non si rechino a scuola e lavorino da casa. Così come, a seguito della sospensione delle attività didattiche, già da lunedì 9 partiranno le lezioni in videoconferenza per i nostri studenti”.

Migliorano, intanto, le condizioni di salute della moglie del paziente 1 di Torricella. La donna era in isolamento nella sua abitazione, ma a causa di una improvvisa crisi respiratoria venerdì 6 marzo è stata trasferita all’ospedale Moscati di Taranto e ricoverata nel reparto Malattie infettive. Dalla Asl chiariscono che la donna sarà sottoposta a Tac per un ulteriore controllo.





