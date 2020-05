Quarantotto laboratori italiani di centri di ricerca e cura al lavoro, insieme, per scoprire chi è immune dall’infezione da coronavirus. Le strutture, infatti, hanno unito le proprie risorse per il ‘Progetto sierologia Covid-19’, con l’obiettivo di valutare se la presenza di anticorpi contro Sars-Cov2 protegge dalla reinfezione e per quanto tempo. Informazione utile non solo sul piano della salute ma anche per la ripresa delle attività lavorativo-sociali e la convivenza con il virus che ci aspetta nei prossimi mesi. L’adesione dei 48 laboratori al progetto parte dall’appello lanciato a Governo e regioni da un gruppo di 290 scienziati il 26 marzo scorso, perché venissero aumentati i tamponi virali e introdotti i test sierologici.

