Quattro decessi e 31 positivi su 475 test complessivi effettuati. E’ il bilancio dell’emergenza coronavirus oggi in Puglia, stilato dal presidente della Regione Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Quattro i morti: nella provincia Bat un paziente di 78 anni, nella provincia di Brindisi un paziente di 71 anni, nella provincia di Bari due pazienti, uno di 81 anni e uno di 71 anni, tutti con patologie pregresse. Sono 444 i test negativi. “In considerazione dell’elevato numero di tamponi che si sta eseguendo in queste ore nei laboratori della rete regionale – spiega Emiliano – ad ora non è possibile comunicare il dato suddiviso per provincia di domicilio. Le operazioni di inserimento delle schede è ancora in corso”.

