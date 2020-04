Sono 11.851 le persone decedute in Lombardia e risultate positive al coronavirus, in aumento di 243 unità rispetto a ieri. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Sono 10.627 le persone ricoverate negli ospedali lombardi in calo di 729 unità rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 971, in diminuzione di 61 nelle ultime 24 ore. I dimessi sono 40.713, in aumento di 1.615 rispetto a ieri. Anche il numero di interventi in codice rosso nei pronto soccorso regionali è tornato ai livelli precedenti l’emergenza sanitaria. Sono 64.135 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia , in aumento di 1.041 unità rispetto a ieri. I tamponi finora effettuati sono 243.513 e nelle ultime 24 ore ne sono stati analizzati 10.839.

Fonte