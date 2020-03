Ad oggi i contagiati in Italia sono 21.157, i decessi sono 1441 in totale, i guariti 1966. 1518 persone sono in terapia intensiva. Numeri di una situazione di attesa: i contagi aumentano, ma a un ritmo leggermente più lento.



Nell’ultimo bollettino del coronavirus in Italia, aumentano lievemente i contagi, ma anche le persone guarite.In prima linea rimangono la Lombardia, a seguire l’Emilia e il Veneto per numero di casi e di decessi

Secondo i medici il picco al Centro Sud deve ancora arrivare, è previsto a metà aprile, ma se il Mezzogiorno riesce a rispettare la quarantena potrebbe essere scongiurato, perciò i governatori da quello della Puglia, Michele Emiliano ,a quello della Sicilia, Nello Musumeci, si scagliano contro i mancati controlli per gli ultimi treni notturni pieni di fuggiaschi dal Nord (ora bloccati dal Governo).

La raccomandazione della protezione civile è una: “Continuate a mantenere comportamenti virtuosi”.

Firenze coronavirus, la polizia muncipale avverte i cittadini di non uscire in riproduzione….

Intanto il farmaco per l’artitre sperimentato dai medici napoletani sembra dare risultati e negli ultimi due giorni è stato distribuito in diverse regioni in via sperimentale.

Sul fronte economico, la scadenza dell’Iva del 16 marzo è stata rinviata, voucher per le baby sitter e stipendio per chi a rischio contagio è stato messo in quarantena precauzionale. L’ultima misura a tutela delle famiglie e dei lavoratori italiani ancora da decidere è quella sui mutui: il governo propende per una sospensione (non per una cancellazione) per 4 mesi. Ancora però non è chiaro chi potrà usufruire di questo possibile “congelamento” del mutuo.





