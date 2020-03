In Lombardia ci sono 14.649 positivi al coronavirus e 1.420 decessi, 202 in più rispetto a ieri: lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, spiegando che i “dati sono un po’ scomposti, alcuni crescono molto, altri meno”. I positivi sono 1.377 in più, “un dato inferiore a quello di ieri, in linea con quello degli altri giorni”, mentre il dato dei ricoverati “è molto alto, sono 1.273 in più di ieri”. In terapia intensiva sono ricoverate 823 persone, 66 in più rispetto a ieri”. “Sono 813, mentre ieri erano 711” i positivi al coronavirus registrati a Milano città. In provincia, invece, si è arrivati a “1.983 casi”. Questo il quadro fornito dall’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, durante una diretta Facebook sull’emergenza Covid-19. “Un risultato ancora contenuto, su una popolazione di oltre 3 milioni”; ha concluso Gallera.

Brescia batte Bergamo nel primato, certo non lusinghiero, dei nuovi contagiati da Coronavirus in Lombardia. L’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, ha spiegato in diretta Facebook che a Bergamo i contagiati sono 3760, ovvero 344 più di ieri, mentre a Brescia sono 2918, con un aumento di 445 in un solo giorno. Solo 42 i nuovi casi nel Lodigiano “a conferma – ha aggiunto – che la strada intrapresa del contenimento è stata giusta”.



Coronavirus, primo caso di contagio in un centro per migranti a Milano

C’è un primo caso di contagio accertato in un centro di accoglienza per migranti di Milano: un ospite trovato positivo al coronavirus nella struttura di via Fantoli, in zona Mecenate, dove sono scattati subito i protocolli e le procedure di emergenza: il ragazzo non ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale perché non grave, è in isolamento, come i compagni che dividevano la stanza con lui. Gli spazi sono stati sanificati e, per maggiore precauzione, il centro è stato in qualche modo sdoppiato. Per aumentare ancora di più le distanze di sicurezza, una parte dei circa 160 ospiti che dovrebbero essere attualmente presenti nella struttura, sono stati trasferiti in un’altra palazzina a poca distanza, sempre in via Fantoli.

L’ex campo sportivo del San Raffaele diventa un reparto di terapia intensiva grazie alla raccolta fondi Fedez-Ferragni

La situazione, fanno capire dalla prefettura che ha la gestione della struttura, è sotto controllo, ma questo primo caso torna ad accendere l’attenzione sulla città degli ultimi, quella dei migranti, ma anche dei senzatetto e dei minori non accompagnati è una emergenza nell’emergenza”, come dice l’europarlamentare del Pd ed ex assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino. Che continua: “Servono spazi, usiamo via Corelli: può essere un luogo di gestione dei casi positivi provenienti da situazioni di accoglienza. Attenzione a non sottovalutare la cosa, è indispensabile controllare al massimo. Molti migranti, per altro, fanno i rider. Si deve intervenire subito con serietà per la salute di tutti sapendo che a Milano abbiamo una prefettura sensibile su questi temi”. E, sempre pensando ai più fragili, da Alberto Sinigallia di Fondazione Progetto Arca arriva un’altra richiesta: “Il servizio di docce pubbliche è stato sospeso, ma per i senza fissa dimora sarebbe importante che, con tutte le accortezze e limitando gli ingressi, venisse ripristinato”.

Luci a Milano: tutti sui balconi per il rito collettivo nei giorni del coronavirus

Coronavirus, altro cas o di magistrato positivo in Tribunale Quinto caso di positività al Coronavirus al Palazzo di Giustizia di Milano. E’ il quinto, dopo quelli di un giudice della sezione misure di prevenzione, di una giudice civile, di un sostituto pg e di una giudice dell’Ufficio gip. Si tratta, da quanto è stato spiegato dai vertici degli uffici, di un magistrato donna di una sezione civile. Da quanto si è saputo, in particolare, i dipendenti amministrativi e alcuni giudici sono stati informati perché ora scatteranno le consuete e necessarie procedure di accertamento da parte dell’Ats per verificare chi abbia avuto contatti stretti col magistrato e disporre semmai l’isolamento preventivo. Già decine di persone, tra magistrati e lavoratori amministrativi, sono in isolamento per i casi di positività accertati nei giorni scorsi. Nei giorni scorsi c’era stato anche un maxi intervento di sanificazione dell’intero edificio dopo i prima casi accertati.

Coronavirus in Lombardia, a Linate struttura per la quarantena, a Cremona ospedale da campo

E’ operativa da questa mattina nella palazzina militare al Comando Aeroporto di Linate la struttura dedicata alla quarantena per chi è venuto in contatto stretto con pazienti positivi al Covid-19. La struttura, che ha 54 stanze disponibili per altrettanti posti letto, ha accolto le prime sette persone asintomatiche per i 15 giorni di isolamento previsti. A comunicarlo è l’assessore lombardo alla Protezione civile Pietro Foroni. “La decisione di rendere disponibile la struttura militare di Linate – ha spiegato Foroni – fa seguito ai contatti intercorsi in queste ultime settimane con il Ministero della Difesa, al quale vanno i miei personali ringraziamenti per la disponibilità dimostrata in questo caso, così come per l’invio di medici e infermieri militari nelle zone più calde della Lombardia nei giorni scorsi”. L’assessore ha spiegato anche che “si sta proseguendo la valutazione” delle strutture sul territorio al di fuori degli ospedali “da impiegare per le persone che non possono trascorrere il periodo di quarantena a casa”. Oltre a quelle militari di Linate, Baggio (Milano) e San Damiano (Piacenza), “stiamo valutando offerte da strutture pubbliche e alberghiere – ha detto – e puntiamo a una mappatura delle disponibilità prima di arrivare a considerare la requisizione prefettizia”. Sarà allestito presso il presidio di Cremona un ospedale da campo con 60 posti letto e 8 di terapia intensiva donato dalla Ong americana appartenente alla chiesa cristiano evangelica americana Samaritan’s Purse. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera che ha ringraziato la Cooperazione internazionale per “questo gesto di grande solidarieta’” e il Dipartimento nazionale della Protezione civile che ha fatto da tramite. “E’ una bellissima notizia – ha detto Gallera – e già domani arriverà un primo contingente. Lo staff sarà composto da 60 persone e tutto sarà interamente pagato da loro”. Coronavirus, Burioni posta video dei lavori al San Raffaele: ”Nuova terapia intensiva va avanti giorno e notte” in riproduzione…. Coronavirus, Bertolaso a Milano Il problema è trovare i respiratori: anche volendo (e potendo) acquistarli da aziende straniere, i macchinari sono difficili da trovare. Visto che molte società straniere stanno bloccando le esportazioni per riservare eventuali forniture ai loro Paesi, qualora l’epidemia scoppiasse anche da loro: di qui, le difficoltà di Palazzo Lombardia, e la decisione di rivolgersi a Bertolaso, che dovrebbe portare in dote i suoi agganci con l’estero. Quel che è certo, però, è che l’ospedale alla Fiera sarebbe un polmone di riserva importantissimo per gli ospedali lombardi, allo stremo a causa dei contagi .

Coronavirus, si cercano nuovi posti di Rianimazione Anche per questo l’assessore al Welfare Giulio Gallera e i tecnici dell’unità di crisi regionale stanno facendo di tutto per recuperare nuove postazioni di Rianimazione: sono state realizzate nelle camere operatorie, nelle sale risveglio, nelle terapie sub intensive. I letti vengono recuperati spostando malati da un ospedale all’altro – 91 i trasferiti nei giorni scorsi, più altri 60 solo ieri – o trasferendoli in altre regioni (in 40, di cui 10 con coronavirus, sono stati spostati in Friuli, Piemonte, Sicilia, Molise). Ma non solo. Perché in attesa che la situazione della Fiera si sblocchi, verranno aperti nuovi posti di intensiva (obiettivo, arrivare a 192 nuovi letti) in padiglioni e piani dismessi al San Carlo, al Niguarda, al Policlinico, al San Matteo di Pavia, al San Gerardo di Monza. Per far fronte all’emergenza, la Regione sta anche continuando la caccia alle mascherine per medici e infermieri: dopo la polemica con la Protezione civile per l’invio di “presidi che non hanno nemmeno il marchio Ce – dice Gallera – ma che in ogni caso useremo non negli ospedali, ma nei servizi di pubblica utilità”, il Pirellone è riuscito a trovarne 700 mila.







