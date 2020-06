Identificati, grazie a uno studio internazionale coordinato dal gruppo di Pier Paolo Pandolfi dell’Università di Harvard e del Dipartimento di biotecnologie molecolari dell’Università di Torino, “2-3 anticorpi monoclonali sintetici, ma di derivazione interamente umana, in grado di modificare la proteina Spike“, l”uncino’ che il coronavirus usa per penetrare nelle cellule, “come fosse una chiave, in modo che non entri più nella serratura, e dunque nelle nostre cellule”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è il genetista dell’Università di Roma Tor Vergata Giuseppe Novelli, che firma lo studio pubblicato in pre-print su ‘bioRxiv’ insieme a colleghi indiani, canadesi, statunitensi e italiani.

