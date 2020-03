di Sibilla Bertollini

Un gruppo di undici poliziotti italiani, insieme a un collega spagnolo, sono bloccati da una settimana in Bolivia. Impegnati in una missione umanitaria in Sud America, organizzata dall’associazione MotoForPeace Onlus, sono stati travolti in itinere dall’emergenza coronavirus. Avrebbero dovuto far ritorno in Italia il 30 marzo prossimo con un volo da Lima ma nel momento in cui stavano per attraversare il confine con il Perù hanno trovato la porta sbarrata. Il governo della Bolivia per contrastare il diffondersi del Covid-19 ha deciso di chiudere la frontiere e decretato il coprifuoco per la popolazione dalle 13 in poi.

Fonte