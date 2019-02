“Corona su Fedez sa molto di più di quello che dice“. Questo è quello che ha scritto Alberto Dandolo su Dagospia.



Fabrizio Corona in questi mesi ha fatto diverse rivelazioni su Fedez. Dal tradimento di Silvia Provvedi e la minaccia di denuncia, ad una serata che il rapper avrebbe passato a casa dell’ex re dei paparazzi.

“Dopo aver scoperto un mio tradimento […] Silvia tira fuori i cogli*ni e mi dice di non aspettarla la sera perché esce con i suoi amici. […] Io la faccio seguire da un paparazzo di fiducia e mi avverte che Silvia viene avvistata mentre limona con Fedez, rapper in ascesa, all’interno del The Club […] Il paparazzo riesce a fare delle foto e scopre che Silvia va a casa di Fedez […] la mattina successiva mi sveglio, vado in ufficio, convoco Silvia e lei arriva vestita come la sera precedente. In quello stesso istante mi confessa tutto. Io impazzisco, chiamo subito Fedez e gli dico che ho le foto. Fedez minaccia di denunciarmi e in quel momento, essendo un detenuto in affidamento ai servizi sociali, una denuncia mi creerebbe solo casini. Risolvo così la cosa a tarallucci e vino, ma con Silvia lo smacco resta”.