Ieri sera durante l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, Fabrizio Corona ha mandato un video messaggio a Riccardo Fogli che dall’Honduras l’aveva ironicamente ‘sfidato a duello’ dopo aver portato alla luce la storia del presunto tradimento di sua moglie Karin Trentini.

Oggi, tramite Instagram Stories, l’ex re dei paparazzi ha spiegato perché l’ha fatto:

“Odio i falsi moralisti ed i perbenisti, quelli che predicano la morale e non la praticano, quelli che sono pronti a giudicare e puntare il dito e dire ‘che schifo, che vergogna’. Io cerco di insegnare una cosa a tutti quelli che fanno spettacolo – perché io sono in quest’ambiente dal ’97, ’98, che dal momento in cui decidi di sacrificare la tua vita alla celebrità devi essere pronto a tutto quello che ti arriva, altrimenti decidi di fare una vita normale lontano dai riflettori. […] il sito è mio e ci metto la faccia […] anche se moralmente è sbagliato io lo porto avanti, poi per le conseguenza mi dispiace, anche perché nell’anima non sono questo, ma forse ci sono diventato”.

E su Belen Rodriguez, che ieri aveva duramente attaccato la scelta di Corona definendola uno “schifo” ed una “vergogna” perché “non si gioca con la vita delle persone”, ha dichiarato:

“Beh detto da una persona che finge di essere quello che non è e mostra una vita che non vive, non è male! La famiglia del Mulino Bianco che tanto ostenti non è per te, che senza eccessi di protagonismo in una vita semplice e normale non sai stare. Io almeno ci metto la faccia, nel bene e nel male, dico sempre quello che penso. Mi prendo le mie responsabilità e, te lo ripeto ancora, non fingo di essere, anzi, non mostro di essere quello che non sono!”.