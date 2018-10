Oltre ad aver offeso Ilary Blasi ed elogiato Barbara d’Urso, ieri notte Fabrizio Corona ha anche pubblicato dei video (backstage con il microfono acceso) del momento della litigata con la conduttrice del GF Vip.

In queste clip si sente quello che dice Corona, anche se personalmente mi aspettavo qualcosa di meglio e di più trash.



Ho visto i video pubblicati da Corona e da un suo amico, ma comunque si riesce a capire poco. Fabrizio parla del carcere, accusa Ilary di non sapere nulla di Silvia e di voler fare la splendida.

“Tu non sai nemmeno quello che dici. Tu non ti puoi permettere di dire a una persona che ha fatto due anni di galera e non sai cos’è la galera, fare una battuta… Tu non sai nulla, non sai la storia di Silvia, entra nelle storie della persone. I reality sono la realtà, tu non sai niente, tu non lo sai cos’è la realtà. Io l’ho detto a quelli qui dentro ‘lasciatemi stare’ perché se tu fai la fig* con me non vai da nessuna parte. Capito? Vai adesso spegnimi, spegnimi, spegnimi, spegnimi, spegnimi.”

Questo è un capolavoro comunicativo. Ilary ha teso un’imboscata all’ingenuo Corona, si è fatta scrivere un discorso fortissimo e gli ha abbassato il microfono. E lo ha fatto sapendo che non esiste salotto televisivo che gli concederà mai diritto di replica. #gfvip — Binotes (@binotes_) 25 ottobre 2018

È ovvio che tutto il web sia con Corona.. Sulla passerella Ilary ha ripreso un discorso di 13 anni fa che non c’entrava niente con il programma e come se non bastasse gli ha spento il microfono.

Ha tutte le ragioni del mondo lui.#gfvip — Dirt24 (@Dirt243) 26 ottobre 2018

Classe e fermezza se faceva un confronto alla pari come avvenuto da Giletti x dire.. invece abbassare il microfono e vomitare un rancore vecchio e personale (giustissimo) però in TV dove ciò non c’entrava nulla Anche no! Zero professionalità #GFVip è stata un’imboscata letterale — Irie (@likeirisheyes) 25 ottobre 2018

28 luglio 1914, prima guerra mondiale

1 settembre 1939, seconda guerra mondiale

25 ottobre 2018, Ilary Blasi contro Fabrizio Corona#GFVIP — Fran Altomare (@FranAltomare) 25 ottobre 2018

Stasera ho assistito allo schifo totale!gente che acclama Ilary che abusando del suo potere sbraita contro un uomo a cui abbassano il microfono!zero professionalità chiudete sto programma #GFVIP — noemig (@GianfermoNoemi) 25 ottobre 2018

Raga per me avevano previsto il confronto Ilary e Corona, sicuramente, ma non avevano previsto l’onnipotenza di Ilary e per me questo le costerà. Spero di no. Se invece il delirio era previsto finalmente chapeau agli autori, prima vera mossa giusta di quest’anno. #GFvip — [Righetto] (@Ri_Ghetto) 25 ottobre 2018