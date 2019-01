Non fa il nome, ma ammette “la sto frequentando”. Fabrizio Corona, intervistato in esclusiva da Silvia Toffanin in studio a Verissimo ammette di avere una nuova fiamma. “E’ vecchia, non ha 21-22 anni ma non voglio dare troppi indizi” dice, aggiungendo di aver chiamato il suo psichiatra per chiedergli un consiglio. “Mi ha detto di non farci l’amore almeno per 3 settimane” e, mentre parla si piega come per raccogliere qualcosa. “Ho perso un dente” e scoppia a ridere con tutto lo studio. “Corri a rimetterlo” le consiglia tra una risata e l’altra la Toffanin. Corona si allontana un attimo e poi ritratta tra lo sghignazzo generale. “Non è vero che mi è caduto” dice sornione, citando il suo nuovo libro ‘Non mi avete fatto niente’. “Alla fine non ho resistito, l’ho fatto. Non ho resistito, non ho seguito il consiglio del mio psichiatra”.

