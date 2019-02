Mauro Icardi e Marcelo Brozovic hanno sporto querela dopo aver letto su Corona Magazine di un probabile tradimento da parte di Wanda Nara.

Il magazine (qua l’articolo completo) riporta infatti di presunti tradimenti da parte di Wanda con Brozovic scoperti da Icardi.

“Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi con il suo compagno Marcelo Brozovic, nonostante la loro relazione apparentemente modello e consolidata, con tanto di figli a loro carico. Infatti l’ultimo dell’anno, dopo che Wanda e Brozovic avevo già avuto rapporti molto intimi, lei gli ha mandato nuovi messaggi e nuove foto piccanti via messaggio. I due si sono visti giorni dopo, sempre all’insaputa di Icardi, e hanno avuto altri incontri fra di loro in cui noi abbiamo la certezza che si siano consumati ancora altri tradimenti”.

Alla scoperta di questi tradimenti, Icardi secondo Corona Magazine avrebbe reagito con violenza aggredendo il compagno Brozovic.

“Mauro Icardi ha però scoperto questa cosa, ovviamente sentendosi profondamente offeso e umiliato, oltre che tradito dal punto di vista dell’amicizia dal suo compagno di squadra e amico ha reagito in maniera violenta. Infatti ha aggredito il compagno Brozovic che non ha potuto fare altro che prendercele e subire senza poter fare nulla”.

Alla luce di quanto scritto, il calciatore Brozovic ha immediatamente chiesto al suo legale Danilo Buongiorno di sporgere denuncia per difendere l’amico Icardi.

L’avvocato ha parlato di «assoluta falsità della notizia» ribadendo che «non vi è mai stato alcun rapporto o altro con la signora Wanda Nara» e che non ha mai subito «aggressioni violente» da Icardi «come viene indicato falsamente nell’articolo».

«La notizia oltre a essere falsa è gravemente diffamante per il contento dell’articolo che mette in dubbio la moralità e l’immagine del calciatore, accusandolo ingiustamente di atteggiamenti e comportamenti mai attuati: con il tentativo di minare la sua posizione personale nonché di calciatore nei confronti della società di appartenenza, dei tifosi e di tutti i lettori; posizione che Brozovic ha invece sempre rispettato. Tale diffamazione non rappresenta in alcun modo la verità. Il signor Brozovic, pertanto, ha già dato incarico al proprio avvocato di agire sia in sede civile che in sede penale nei confronti del predetto giornale web e del suo diretto responsabile».