Corona insulta Totti

(Fotogramma)

Fabrizio Corona senza freni. Dopo aver discusso in diretta tv con Ilary Blasi, l”ex re dei paparazzi’ via social insulta non solo la conduttrice del ‘GF Vip’ ma anche suo marito, l’ex capitano della Roma Francesco Totti. “Io da una ragazzina di 30 anni che è in trasmissione solo perché ha sposato un ex calciatore che non è capace di dire una parola in italiano ma solo di dare due calci al pallone non mi faccio prendere per il c…”, tuona Corona in una Instagram stories, lamentando il fatto che Ilary gli abbia “abbassato il microfono” senza dargli “il diritto di replica”. “Quindi ora cara mia io dirò la verità come deve essere detta – sottolinea – preparati perché adesso scateno l’inferno“. “Guai a sfidarmi – ribadisce in un’altra stories – Sto aspettando che mi chiamino per darmi il famoso diritto di replica perché viviamo in un paese democratico e una non può attaccare, abbassarti il volume e insultarti senza darti la possibilità di rispondere”. “Mi prendo le mie c… di rivincite – prosegue – non è una questione di uscire vincente o perdente ma di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, di democrazia e libertà di parola. A me hanno tolto la libertà di parola nella vita vera – conclude – ma in televisione non lo accetto“.