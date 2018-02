Corona in comunità

(Fotogramma)

Fabrizio Corona esce dal carcere e torna in comunità. Lo ha stabilito il Tribunale di sorveglianza di Milano che ha accolto la richiesta del legale dell’agente fotografico, Antonella Calcaterra, e concesso l’affidamento terapeutico in una comunità di recupero in Brianza a Limbiate. Il provvedimento permette già oggi a Corona di lasciare San Vittore.

L’ex ‘re dei paparazzi’ potrà vivere nella sua abitazione milanese, ma la potrà lasciare solo per recarsi nella comunità di recupero dove seguire un percorso di riabilitazione dovuto al suo passato di ex tossicodipendente.