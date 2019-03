Corona è stato di nuovo incarcerato e proprio oggi festeggerà nella sua cella il compleanno.

Intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane, il suo avvocato Chiesa ha così commentato il suo arresto, sentenziando che Corona è pericoloso solo per sé, non per gli altri.

“Andrò a trovare oggi Fabrizio, che ha subito un procedimento penale finito con una sentenza di assoluzione definitiva. Ha fatto 16 mesi di carcere senza motivo. Per ottenere l’affidamento terapeutico è stato fatto un lavoro faticoso da parte mia e dei miei colleghi. Non è riuscito a capire l’importanza di un comportamento socialmente corretto perché – probabilmente – fa fatica ad accettare le limitazioni che gli vengono imposte. Mi sento rammaricato perché Fabrizio è finito in carcere per delle cose che, tutto sommato, sono banalità. Basterebbe un po’ di attenzione e certe cose non accadrebbero. Non è che lo fa perché è cattivo o un delinquente, non ha commesso delitti, non è andato in giro a sparare […] Lui si sforza di migliorare ma è dovuto alla sua natura. Fabrizio non è un criminale e in carcere non ci deve stare. È pericoloso solo per sé”.