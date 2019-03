Ieri sera la prima puntata di Live – Non è la d’Urso (vuoi per l’effetto novità, vuoi per gli ospiti) ha avuto una media del 17% di share, ben 5 punti sopra il tanto agognato 12% annunciato in conferenza stampa e come prevedibile i diretti interessati hanno gioito.

I primi a farlo, ovviamente, sono stati i piani alti di Mediaset che hanno riportato la prima serata di Canale Cinque a troneggiare sui competitor parlando addirittura di picchi del 26% di share (senza Romina e senza i fratelli Rodriguez, anche se entrambi sono stati nominati).

Grandi risultati per @LiveNoneladUrso anche sul fronte social: ieri su #twitter l’hashtag ufficiale #noneladurso si è piazzato al primo posto nei TT Italia, generando oltre 58.000 interazioni 👏👏👏#Canale5 pic.twitter.com/BEWZ3CW8Kc — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) 14 marzo 2019

A loro si è aggiunta anche Barbara d’Urso che ha ringraziato il suo pubblico su Instagram in maniera decisamente basso profilo:

Boom!!!!! Ieri sera Live ha vinto la serata!!!! 17,14% di share!! Picco d’ascolto di 4 milioni 310 mila spettatori alle 21,59 e picco di share del 26,02% alle 24,36!!! Un risultato incredibile soprattutto per un programma nuovo!!!! VI AMOOOOOOOOOOOOO ❤❤❤❤❤

Anche Fabrizio Corona ha ringraziato su Instagram, sottolineando come il picco di share ci sia stato durante la sua apparizione.