Ieri notte dopo la litigata con Ilary Blasi, Fabrizio Corona ha chiesto ai suoi fan di defolloware il profilo Instagram della conduttrice del GF Vip.

“A bella, mi hai fatto arrivare a un milione di follower. Poi caciottara te l’avevo detto prima io! A bella caciottara con le smagliature.

Lei ha detto ‘questa è la mia trasmissione e io ti spengo’. Ma siccome il vero potere adesso ce l’hanno i social, io vi invito a defolloware Ilary vi invito ad andare sul profilo e scriverle e poi a defollowarla. E non è vero che non lo gestisce lei, lo gestisce lei! Adesso ha più di 535.000 follower, domani deve scendere a 400.000. Cara Ilary nel mondo dell’opinione pubblica non comandi tu, comanda l’opinione pubblica, buona vita caciottara.

Mi spiace dirlo, ma devo dire una cosa giusta. Una grande signora della televisione che fa programmi con grandi ascolti… Non mi vergogno a dirlo, non la nomino mai, Barbara d’Urso, piaccia o no, è una signora conduttrice, la Blasi no. La signora d’Urso non mi avrebbe mai spento il microfono”.