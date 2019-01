“Non so se io e Belen un giorno ritorneremo insieme, non so che cosa sarà delle nostre vite, ma io so che cosa provo ogni volta che guardo i suoi occhi, cosa prova lei ogni volta che guarda i miei, ed è sempre la stessa fottuta magia, quella che ha creato la coppia dei Bonnie e Clyde all’italiana, che gli italiani non hanno mai dimenticato, perché nell’immaginario collettivo io e lei saremo sempre insieme”. E’ una vera dichiarazione d’amore nei confronti di Belen Rodriguez quella contenuta in uno dei capitoli dell’autobiografia di Fabrizio Corona intitolata ‘Non mi avete fatto niente’, in libreria il 22 gennaio e pubblicata da Mondadori Electa, di cui il settimanale ‘Chi’ pubblica alcuni dei passi salienti.

