Corona attacca Ilary: Cornuta. Lei: Caciottaro

(Fermo immagine video Mediaset)

Scintille in diretta tv tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Entrato nella casa del GF Vip per un incontro con la ex fidanzata, Silvia Provvedi, l’ex ‘re dei paparazzi’ si è innervosito quando la moglie di Totti gli ha chiesto: “Ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?“. “Quello che ha scritto tuo marito in quel libro è un mare di caz… – ha replicato lui alzando la voce – Non dovevi tirarlo fuori in questo momento. Ci sono persone importanti della televisione che sanno che quello che ha scritto tuo marito è una stronz…Io ti rovino“, ha concluso.

A quel punto è seguita la dura replica della Blasi: “Stai facendo la figura del caciottaro. Tu racconti le storie, le tue storie, per fare gli scoop. L’ha capito tutta Italia”. “Vuoi sapere com’è andata? – ha proseguito Corona – Sei stata tradita un mese prima del matrimonio. Succede a tutti, siamo tutti cornuti, prendila con filosofia”. Il riferimento è al presunto tradimento di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha commentato la vicenda nell’autobiografia, spiegando di essere stato vittima di una trappola organizzata da Fabrizio Corona, con la complicità di Flavia Vento.

Blasi accusa Corona di aver “messo in scena tutto quel teatrino 13 anni fa e io non ci casco. L’hai fatto in un momento in cui io mi dovevo sposare ed ero incinta del mio primo figlio. Dai Fabrizio, lo sa tutta Italia – ha aggiunto – Io quelli come te li ‘sgamo’ da prima che iniziano a parlare. Ti devi prendere la responsabilità di quello che dici, non puoi denigrare le persone”. “Lo show quando comincia e quando finisce lo decido io”, ha concluso Ilary stizzita, chiedendo di interrompere il collegamento con Corona per riprendere la trasmissione.