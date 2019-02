Fabrizio Corona nel suo libro autobiografico Non Mi Avete Fatto Niente ha dedicato più paragrafi a Fedez e dopo aver rivelato che è stato uno degli amanti di Silvia Provvedi (e che è scattata anche una minaccia di querela), ha lanciato una provocazione al suon di “ti ricordi quella sera a casa mia?”.

“Il mio rapporto con Fedez è strano, oggi non ha la mia stima. E non perché ha avuto un flirt fugace con Silvia Provvedi, ma perché ha sparato contro di me ad X Factor o durante le sue interviste che non è capace di fare perché usa sempre gli stessi paroloni fake preparati”.