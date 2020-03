E il balcone di casa diventò la nuova agorà. Lontani ma vicini, uniti da iniziative canore che fanno sentire meno distante il traguardo, gli italiani si organizzano in flashmob improvvisati a suon di musica e Inno di Mameli. Cortina, Ventimiglia, Trieste, Roma, Napoli, Bari… sta succedendo in diverse centri d’Italia grazie agli appelli che viaggiano via social. E’ la spontanea risposta di tanti cittadini chiusi in casa per la serrata nazionale, dopo le nuove misure per contenere la diffusione del coronavirus, che vogliono ad ogni modo far sentire la propria voce incoraggiando specie chi in queste ore è in trincea a salvare vite umane. E’ la generosa risposta a chi in questi momenti di difficoltà si sente solo, ai più fragili. E’ l’incoraggiante risposta per dire ai connazionali che siamo uniti e #andràtuttobene #celafaremo .

Fonte