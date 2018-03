Il mese scorso il settimanale Chi ha lanciato un rumor che ha scatenato il caos. Secondo la rubrica ‘Chicche di gossip’ sarebbe scattata una “scintilla di passione tra due naufraghi impegnatissimi”.

Nelle settimane successive le voci sono aumentate, Eva Henger ha fornito nuovi dettagli ed ha parlato di simpatia tra un “uomo scuro” e una “donna castana”.

Per non farci mancare nulla due domeniche fa Craig Warwick ha puntato il dito verso Amaurys Perez e Cecilia Capriotti, l’ex naufraga era presente in studio nel salotto di Barbara d’Urso ed ha minacciato querele (a ruota Monica Setta ha detto di voler denunciare Karina Cascella).

Ieri per fare chiarezza Santa Barbara da Cologno Monzese ha trasmesso un fuorionda della Capriotti, che confermerebbe l’esistenza del rumor sulle corna a L’Isola

“Lui è matto è pazzo, vi giuro potessi morire, io sono amica della moglie, non ho mai nemmeno sfiorato Amaurys. Però io sulla Mancini e su Rosa non ci metto la mano sul fuoco, magari con loro è successo qualcosa“.

Personalmente il corna gate lo trovo noioso, mi interessano molto di più questi fuorionda, adorerei una trasmissione fatta solo di filmati del genere, per vedere i vip nei momenti di pausa, tra commenti velenosi e sputt*namenti vari.