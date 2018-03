Nei giorni scorsi hanno iniziato a circolare dei rumor su una “simpatia” tra due naufraghi sposati, qualcuno ha lasciato intendere che uno dei due potesse essere Amaurys Perez e FanPage ha deciso di contattare sua moglie.

Angela Rende dice di fidarsi ciecamente di suo marito e non crede a queste voci.

“Fino a questo momento non ho replicato perché non mi piace apparire in certe cose, preferisco lasciar parlare. Credo che in quelle indiscrezioni non ci sia nulla di vero: Amaurys non ha fatto nulla. Conosco mio marito da 15 anni, e se avesse voluto tradirmi non avrebbe aspettato le telecamere. Non ho mai avuto alcun sospetto su di lui, mai pensato che mi abbia mancato di rispetto. Amaurys è un uomo dai sani principi, auguro a mia figlia di trovare un uomo come mio marito. Sono certa al 100% che non sia accaduto nulla. Amaurys ha dormito sotto le coperte con Cecilia. Era la prima settimana sull’Isola e hanno dormito tutti sotto le coperte attaccati, ma potrei scommettere tutto sul fatto che non è successo nulla, io lo conosco. Non so che motivo ci sia dietro questa indiscrezione, ho lasciato ognuno alla propria coscienza. Le donne coinvolte insieme ad Amaurys hanno figli e mariti a casa e nessuno di loro è stupido: vedono le telecamere, quindi di che parliamo? Circolano due versioni diverse di questa storia. Prima dicono che è accaduto in villa, e lì Alessia Mancini dormiva in camera con Eva – me l’hanno detto loro stesse – mentre Amaurys dormiva in un’altra stanza. L’unica volta in cui maschi e femmine hanno dormito insieme è stato nella prima settimana sul’Isola. La stessa Eva Henger ha specificato che non parlava di Alessia Mancini.

Amaurys la prenderà malissimo quando uscirà, è una persona onesta. È stato un modo cattivo per parlare di lui. Abbiamo un rapporto stupendo e lo proteggiamo. Non mi sono mai preoccupata che potesse succedere qualcosa. Trovo che sia solo una cattiveria nei suoi confronti e immagino che la prenderà male proprio perché è stato accusato ingiustamente. Non credo nemmeno che questa indiscrezione riguardi un altro dei naufraghi: sono sicura che niente di tutto questo sia mai accaduto.”