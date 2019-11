“Una stella per non dimenticare”

In campo anche per ricordare. Nel match fra Corinthians e Fortaleza valida per la 31/esima giornata del campionato brasiliano, la squadra di casa è scesa in campo con una stella di David gialla (come quelle che i nazisti obbligavano a cucire sugli abiti degli ebrei, nei ghetti e nei lager) sulla maglia, sopra allo stemma del club. Un gesto in memoria della Notte dei Cristalli avvenuta nella Germania nazista tra il 9 e il 10 novembre del 1938, il primo pogrom nazista che diede vita alle persecuzioni antisemite.

L’iniziativa del ‘Timao’, soprannome con cui viene chiamato il Corinthians, è stata denominata “Una Stella per non dimenticare”, serve a richiamare l’attenzione sulla tragedia dell’Olocausto e si affianca a una mostra fotografica sull’argomento, dedicata ai sopravvissuti dei lager, che si tiene in questi giorni a San Paolo. Ora le maglie con la stella gialla utilizzate dai giocatori nella partita di ieri (che il Corinthians ha vinto per 3-2, interrompendo un ‘digiuno’ che durava da 8 turni) andranno all’asta e il ricavato verrà utilizzato per iniziative contro il razzismo e l’antisemitismo. Inoltre la stella sarà disponibile anche in alcuni dei negozi ufficiali del club, e chi lo vorrà potrà farsela applicare sulla maglia. Anche in questo caso il ricavato finanzierà iniziative “contro l’odio razziale di ogni tipo”.