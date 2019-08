«Sulla nostra tragedia ci sono ancora troppe ombre. La Procura ha lavorato bene, hanno preso quel gruppetto di delinquenti. Ma se quella discoteca non fosse stata una stalla fatiscente, forse ci avrebbero derubato, saremmo usciti con la gola che bruciava, ma nessuno sarebbe morto. Invece Eleonora, il mio amore, la mamma dei miei figli non c’è più e altre cinque famiglie piangono i loro ragazzi».

Si sentono le voci di Gemma, Dora, Alma e Alessandro, mentre Paolo Curi, 43 anni, prova a commentare l’arresto della “banda dello spray”.

«Facciamo qualche giorno di vacanza sul lago, abbiamo bisogno di normalità». L’otto dicembre 2018, Paolo Curi e la moglie Eleonora Girolimini erano alla “Lanterna Azzurra” per accompagnare Alma, la figlia più grande, al concerto di Sfera Ebbasta. Eleonora, 39 anni, è morta schiacciata dalla calca mentre proteggeva Gemma.



Paolo, un passo in avanti?

«Sì, ma non basta. Sono contento che abbiano fermato quella banda, mi fa impressione che siano così giovani. E così cinici. Mi si gela il sangue se penso che nonostante tutti i nostri morti, quei giovani abbiano continuato a rubare, a seminare panico nelle discoteche. E adesso si capisce perché quello spray era così forte, lì dentro non c’era un singolo, ma una banda di delinquenti che spruzzavano sostanze urticanti dappertutto».

Però?

«Però non è per questo che Eleonora, Asia, Benedetta, Emma, Daniele e Mattia sono morti».

Travolti dalla folla mentre la balaustra dell’uscita di sicurezza crollava.

«Eleonora e gli altri ragazzi sono morti perché qualcuno ha trasformato quel locale, che non aveva l’agibilità, in una discoteca. Lì dentro non sarebbe dovuto entrare nessuno, invece c’erano migliaia di persone. Sa una cosa? Mia moglie e io abbiamo avuto paura subito».

C’era troppa ressa?

«Una folla pazzesca. Centinaia di ragazzini che fumavano liberamente. Ricordo di aver pensato: se qui scoppia un incendio moriamo tutti».

Eppure la “Lanterna Azzurra” era una discoteca nota.

«Sì, ma era stata chiusa per anni. Poi aveva riaperto nel 2017. In quelle condizioni. Con il via libera di una commissione tecnica. Chi ha dato i permessi? Chi ha autorizzato il locale? Sono questi i responsabili che la Procura deve cercare».

Infatti ci sono 17 indagati. I gestori, i membri della commissione, il sindaco di Corinaldo.

«Ho fiducia nella Procura di Ancona. Gli arresti di questi sei delinquenti dimostrano che sono sulla strada giusta».

Paolo, come stanno le sue tre bambine? Alessandro aveva solo un anno quando Eleonora è morta.

«Le bambine sono forti e seguite dalle psicologhe dei servizi sociali di Senigallia, che non ci hanno mai abbandonato. Gemma, la più grande, ha avuto una bellissima pagella. Adesso ci capita, ogni tanto, di riuscire a parlare di Eleonora anche senza piangere. Anche Alessandro sembra sereno».

E lei?

«Per me sono giorni duri. Eleonora mi manca in ogni istante. Ci siamo amati fin da ragazzini, lei aveva quattordici anni, io diciotto. Abbiamo voluto una grande famiglia, abbiamo costruito in campagna una casa grande, aperta a tutti, ma era Eleonora il motore delle nostre giornate. Quando il frastuono dei primi mesi si è acquietato, quando sono riuscito a far riprendere alle bambine una vita normale, dentro mi è scoppiato tutto il dolore. Ma ho quattro figli e per loro devo credere nella vita».