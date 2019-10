Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha disposto un supplemento di indagine a cura della procura federale in merito ai cori nei confronti del calciatore della Sampdoria, Vieira Nan Ronaldo Augusto, nel corso del match contro la Roma.

Il Giudice ha anche fermato, tra i calciatori, per un turno Kluivert (Roma) e tra gli allenatori per due turni Muzzi (Genoa) “per avere, al 39° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale con atteggiamento plateale e irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; inoltre, per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, gridato al Direttore di gara un epiteto insultante”; per una Liverani (Lecce) “per avere, al 34° del secondo tempo, rivolto al Quarto Ufficiale, urlando, un’espressione irriguardosa, accompagnata da gesto di plateale dissenso”.