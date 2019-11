“Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano”. Lo ha affermato Luca Castellini, capo della tifoseria dell’Hellas Verona, intervistato stamani dall’emittente Radio Cafè sulla vicenda dei ‘buu’ razzisti all’indirizzo del giocatore del Brescia. Alla domanda se la tifoseria veronese sia razzista, Castellini ha dato un’altra risposta agghiacciante: “Ce l’abbiamo anche noi un negro in squadra, che ha segnato ieri, e tutta Verona gli ha battuto le mani”.

Durante la partita Verona-Brescia di ieri, Balotelli aveva scagliato il pallone in tribuna verso un gruppo di supporter del Verona dai quali erano arrivati ululati razzisti. “Ci sono problemi a dire la parola negro? Mi viene a prendere la Commissione Segre perché chiamo uno negro? Mi vengono a suonare il campanello?”, ha concluso Luca Castellini.

Verona-Brescia, il momento in cui gli ululati razzisti scatenano l’ira di Balotelli in riproduzione….

Capello: “Servono decisioni serie, non chiacchiare”

Sulla vicenda Balotelli è intervenuto Fabio Capello, da sempre molto critico con il mondo ultras: “Abbiamo dato importanza a queste persone, nessuno ha avuto la forza di condannarli. Si sentono forti in gruppo e pecorelle quando non sono in gruppo” ha detto l’ex allenatore del Milan a Radio Anch’io Sport su Radio 1. “Per questo fanno vedere il loro osceno modo di pensare. La reazione di Balotelli è stata eccessiva sotto un certo aspetto ma importante. Sotto questo aspetto si parla poco, ma decisioni serie poche. Basterebbe fare come in Inghilterra, ci sono delle telecamere. Servono decisioni, non chiacchiere”.

“Balotelli uno di noi”: i bambini africani rispondono ai cori razzisti contro l’attaccante in riproduzione….

Sacchi: ”Problema cultura, curve vanno ripulite”

Per Arrigo Sacchi, intervenuto a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital “il calcio è il riflesso della vita sociale, della storia e della civiltà di un paese. Abbiamo disconosciuto tutti i valori, non solo nel calcio ma anche nella vita. Il nostro paese non è solo in crisi economica ma anche in crisi morale e culturale. E’ un paese che disconosce regole e valori. E’ un fatto culturale e non si risolve facilmente”. L’ex ct azzurro ricorda che episodi del genere c’erano anche anni fa: “Si è generato questo fenomeno non solo con giocatori di colore. A me a Verona tirarono le monetine. E nessuno ha mai detto nulla. Mi spieghino perché le curve sono dei porti franchi. Bisogna cominciare a pulire le curve. Tanto si conoscono quali sono le persone meno affidabili, e uso un eufemismo. E gli impediscano veramente di venire allo stadio, come hanno fatto in Spagna: lì hanno risolto il problema degli ultras non facendoli più entrare”.







Fonte