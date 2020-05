LONDRA – Calciatore e ora anche soldato. Heung-Min Son ha fatto il suo dovere e presto potrà tornare, coronavirus permettendo, a essere a tutti gli effetti un giocatore del Tottenham. Il 27enne attaccante degli Spurs, in un primo momento esentato dall’obbligo di leva di due anni grazie all’oro conquistato ai Giochi Asiatici del 2018, ha infatti concluso le tre settimane di addestramento nell’isola di Jeju con l’esercito sudcoreano.

“Il migliore del suo gruppo”

Non solo: aggregato alla nona brigata del corpo dei marine dell’esercito sudcoreano, Son si è allenato anche a usare armi da fuoco e nei combattimenti individuali e, secondo le autorità locali, si è distinto come il migliore del suo gruppo che ha guidato nelle esercitazioni (in particolar modo nelle esercitazioni col fucile) e per questo ha ricevuto il premio Philseung, riservato appunto al miglior soldato. “La nostra è stata una valutazione obiettiva, è stato ottimo in tante cose”, le parole di un ufficiale dell’esercito al giornale Chosun.

In realtà Son non ha ancora chiuso il discorso perché deve ancora svolgere 544 ore di lavori volontari al servizio del Paese, da compiere in 3 anni per poi essere in regola con gli obblighi di leva. Senza lo stop per la pandemia, il giocatore di Mourinho avrebbe concluso anzitempo la stagione per la frattura al braccio dello scorso febbraio, ma con la sempre più probabile ripresa della Premier il “soldato” potrà tornare regolarmente in campo.







