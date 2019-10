La delusione di Infantino

Poteva essere un grande spettacolo, magari anche la partita della pace. E invece zero assoluto: zero gol, zero emozioni, zero immagini e zero pubblico. Parliamo del derby tra la Corea del Nord e quella del Sud (tra i due paesi ci sono grandi attriti politici), match valido per le qualificazioni al Mondiale 2022. Una gara storica perché mai le due nazionali si erano affrontate in un match ufficiale, tolta l’amichevole disputata nel 1990.

Tra i pochi presenti allo stadio “Kim Il-sung” c’era il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che a fine gara non ha nascosto la propria amarezza: “Non vedevo l’ora di vedere uno stadio al completo per una partita così storica, ma sono rimasto deluso nel vedere che non c’erano tifosi sugli spalti. Siamo rimasti sorpresi da questo, da diverse questioni legate alla trasmissione in diretta e ai problemi con i visti e l’accesso per i giornalisti stranieri. Per noi, la libertà di stampa e la libertà di parola sono ovviamente di primaria importanza, ma d’altra parte sarebbe ingenuo pensare che possiamo cambiare il mondo da un minuto all’altro. Abbiamo esposto queste tematiche alla Federcalcio locale e continueremo sicuramente ad insistere affinché il calcio possa avere un’influenza positiva sulla Corea del Nord e in altri paesi del mondo. Questa è la mia prima volta a Pyongyang e sono stato in grado di assistere al lavoro che molti fanno per portare felicità alla vita delle persone attraverso il calcio. Ci sono 25 milioni di persone che vivono in Corea del Nord e il calcio è di gran lunga lo sport più popolare”.

Niente diretta tv

La delusione di Infantino deriva non solo dalla qualità (bassa) della partita, ma soprattutto dalle rigide limitazioni imposte da Pyongyang. Non è stato possibile infatti assistere al match in tv: l’unico modo di avere aggiornamenti dell’incontro è stato tramite la diretta testuale sul sito della Fifa e dell’Afc (Asian Football Confederation). “La Corea del Nord ha promesso di fornire un Dvd contenente il filmato completo della partita prima della partenza della nostra delegazione”, ha dichiarato in una nota il Ministero dell’unificazione del Sud. La conferenza stampa dell’allenatore della Corea del Sud, Paulo Bento, si è svolta davanti ad appena cinque giornalisti nordcoreani e due membri dello staff della Federcalcio sudcoreana, che sono dovuti tornare al loro hotel per ottenere una connessione Internet prima di pubblicare il resoconto della conferenza. Inoltre, l’intera delegazione sudcoreana, calciatori compresi, pur essendo Pyongyang facilmente raggiungibile da Seul, ha dovuto lasciare raggiungere il Nord attraverso Pechino, sempre per la rigidità delle regole. Non bastasse, i calciatori sono stati costretti a lasciare i propri telefoni presso l’ambasciata sudcoreana a Pechino prima della partenza. Tornando al calcio giocato, le due formazioni, dopo questo pareggio, restano in testa con 7 punti al girone H, ma con il Sud primo grazie alla differenza reti. Seguono Libano a 6, Turkmenistan a 3 e Sri Lanka a 0. Ritorno del derby in programma il 4 giugno 2020.

Solo 0-0 per la Cina di Lippi

Dopo il 5-0 alle Maldive e il 7-0 al Guam, la Cina di Marcello Lippi non va oltre lo 0-0 in casa delle Filippine nella terza giornata del girone A. La nazionale allenata dal tecnico italiano ha raccolto 7 punti in tre partite e ha subito il sorpasso in testa al girone dalla Siria, a punteggio pieno dopo tre partite, che ha superato per 4-0 il Terriorio di Guam. Nella classifica al terzo posto ci sono le Filippine con 4 punti, uno in più delle Maldive, Guam fanalino di coda a zero.