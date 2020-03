Una volta c’era Messi, che metteva a sedere gli avversari senza toccarli. Ma secoli fa (o almeno sembra). Ora nel calcio del “grande freddo” sarà buffo persino assistere ad un contatto, perché in contrasto con lo spirito del tempo e forse del buon senso che ci consiglia di salutarci a distanza, sventolando la mano come gli sportivi di una volta (non prima di averla disinfettata). Ma così è.

Non potendo provvedere alla distanza “fisiologica” o “epidemiologica” fra difensore e attaccante, prepariamoci a goderci partite, come diceva Brera, che sembrano disputarsi nel cratere di un vulcano, in cui tutto rimbomba, al punto da dubitare che sia vero. Il calcio tornerà ufficialmente in campo domenica alle 12.30 a Parma con i recuperi della 7ª giornata di ritorno della serie A. Di sicuro appariranno i giocatori padroni di casa e quelli della Spal. Di sicuro, come recita la circolare n.22 della Lega, vedremo i direttori di gara e lo staff tecnico delle due squadre andare come sempre a prendere il proprio posto. Al momento dell’ingresso non ci saranno invece i bambini, abitualmente tenuti per mano da ogni singolo calciatore. “I wanna hold your hand” cantavano i Beatles, ma oggi no grazie, oggi il sorteggio del campo non sarà più seguito dalla stretta di mano fra capitani e arbitri. Saremo più spicci.

Se ci sarà il deserto sugli spalti – e questa sarà sì una cosa raggelante da vedersi perché saremo costretti ad ammirare i seggiolini vuoti in modo ripetuto (le porte chiuse sono stati sin qui provvedimenti isolati e come tali non così potenti da generare una tendenza) – avremo in compenso la somma stratosferica di non più di 100 persone in giro per lo stadio, inclusi i raccattapalle, gli addetti alla manutenzione del campo e alla pulizia dell’intero impianto. Potranno prendere posto in tribuna un numero limitato (ma a questo punto non si sa quanto privilegiato) di persone: gli incaricati della Procura federale, i delegati della Lega, i Medici antidoping e i rappresentanti della Commissione federale antidoping. Non potranno mancare, a rimpolpare l’esigua compagnia, gli uomini della pubblica sicurezza, le ambulanze con relativo personale e i vigili del fuoco. Poi operatori televisivi e giornalisti delle emittenti titolari dei diritti di trasmissione. Ogni club potrà schierare un solo fotografo ufficiale e un social media manager a testa. Gli altri operatori dell’informazione non dovranno superano le 150 unità.

Il resto, beh, il resto semplicemente non c’è, per precauzione. E se scorgete un arbitro che magari va a pulire con una salvietta il video del Var prima di rivedere un’azione, stategli vicino. Il calcio senza pubblico è come un teatro vuoto. Lo salva la tv. Ma è un corner cui nessuno vorrebbe ricorrere in questo modo. Bisogna far finta che si possa andare avanti lo stesso, certo, anche così, nella speranza che arrivi presto la primavera. Nel frattempo, aspettando che torni la luce dei giorni migliori, i giocatori faranno bene a brancolare in questo buio da campioni e mai come adesso è importante che dimostrino di esserlo, passando (o correndo) da signori sulle difficoltà del momento. Faranno bene, per sé e come esempio per gli altri, anche a non condividere borracce (e i microfoni a fine gara?). E a rispettare le regole anche negli spogliatoi, dove non si vede. E per ora a non firmare autografi: mai accettare penne da una sconosciuto. Meno si mescola e meglio è.

Inoltre sarebbe quanto mai sconsigliato, per ora, strapparsi bende o cerotti: nel silenzio spettrale, dove esclamazioni e urla risuoneranno come nelle terre desolate, c’è il rischio che un “taping” tirato via dalla pelle possa produrre un rumore sinistro nelle case del pubblico televisivo. Infine, onde evitare scompensi emotivi anacronistici nel pubblico televisivo, ai giocatori verrebbe anche da suggerire di non sputare (una volta c’era un tagliandino di metallo sulle piattaforme dei vecchi autobus, vietato sputare, ma venivamo fuori dalla guerra…). Chi ha giocato a pallone sa tuttavia quanto sia difficile non sputare e non dire parolacce. Alcuni (vedi Ibra) sputano per concentrarsi, altri dicono parolacce o smoccolano per abitudine: un’abitudine assai dura a morire.







