– Allenamenti fermi fino al 3 aprile per le società professionistiche. In attesa che il coronavirus arresti il suo corso, la Federazione medico sportivo italiana si muove cercando di limitare al minimo i contatti tra gli sportivi, professionisti e non. Perché se per il professionismo la raccomandazione della Fmsi è quella di non allenarsi per altre due settimana almeno, per gli sport dilettantistici i tempi potrebbero essere ben più lunghi con l’interruzione fino al 30 giugno per il settore giovanile e scolastico.

Il comunicato della Fmsi – “La Federazione Medico Sportiva Italiana – si legge in una nota -, con riferimento all’attuale dibattito, anche mediatico, circa la possibilità delle Società Professionistiche di ogni disciplina sportiva di disporre lo svolgimento di allenamenti collettivi, ritiene doveroso, alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, raccomandare: per le Società Professionistiche l’interruzione degli allenamenti collettivi allo stato almeno fino al 3 aprile; per le Società Dilettantistiche l’interruzione degli allenamenti collettivi fino a nuove indicazioni; per il Settore giovanile scolastico l’interruzione degli allenamenti collettivi fino al 30 giugno”.