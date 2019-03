Cora e Marilù (meglio nota come Marilùùùùùùù) della terza stagione de Il Collegio ieri sera sono state ospiti a Tg2 Post di Francesca Romana Elisei, in occasione del debutto (in replica) della seconda stagione de Il Collegio andata in onda solo un anno fa e ritrasmessa nella prima serata del martedì.



Il 10% di share conquistato quest’anno dal reality show ha infatti convinto Carlo Freccero a mandare in replica la seconda stagione e spingere le due che hanno tenuto in piedi quella di quest’anno: le gemelle Fazzini.

Cora e Marilù – che sono state squalificate ad un passo dall’ultima puntata – hanno 16 anni, sono di Perugia e prima di partecipare al reality si erano descritte così:

“I nostri amici ci descrivono come l’angelo e il diavolo. Marilù e l’angelo, io il diavolo. Sono molto più competitiva e cattiva, ed è meglio non farmi arrabbiare, perché sono una ragazza scontrosa aggressiva ed esuberante. Mia sorella Marilù invece è molto sensibile e premurosa e tende a farmi calmare quando mi innervosisco. Siamo molto legate, non sappiamo stare l’una senza l’altra”.

Superfluo dire che c’è già chi si auspica di vederle prossimamente in un reality show dell’ammiraglia Mediaset.