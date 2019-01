I Cor Veleno hanno lanciato il nuovo singolo con Coez e Gemitaiz: s’intitola Una rima una jam, ed è dedicato al compianto Primo Brown.

Una canzone per Primo Brown. I Cor Veleno non dimenticano il loro vecchio frontman, scomparso tre anni fa, e anzi lanciano in questi giorni un nuovo brano a lui dedicato, in collaborazione con i rapper romani Coez e Gemitaiz. S’intitola Una rima, una jam, ed è stato pubblicato il 1° gennaio 2019. Si tratta del terzo singolo estratto dall’ultimo album della formazione capitolina, Lo spirito che suona.

Cor Veleno, Una rima una jam: il video

Diretto da Matteo Montagna, il nuovo singolo dei Cor Veleno è stato rilasciato esattamente a tre anni di distanza dalla morte di Primo Brown. Scritta da Giorgio Cinini con Coez e Gemitaiz, è stato descritto così dai Cor Veleno: “Questa canzone è dalla prima all’ultima rima un enorme tributo alla figura del nostro amico Primo. Il sound è quello dei ricordi di vita e per farlo avevamo bisogno di prendere tutta la forza del rap e scagliarla sopra ai quattro quarti. La magia della musica è tutta lì, non sappiamo se rimargina le ferite o ne apre di nuove. Ma ogni volta che ascoltiamo questo brano, sentiamo gli stessi brividi della prima volta che abbiamo preso un microfono e siamo saliti su un palco“.

Ecco il video di Una rima, una jam dei Cor Veleno con Gemitaiz e Coez:

Cor Veleno, le date del tour 2019

Intanto, i Cor Veleno si preparano a tornare dal vivo in questo inizio di 2019 per promuovere il loro ultimo disco Lo spirito che suona. Queste le date finora annunciate:

– 4 gennaio al The Alibi di Foggia;

– 11 gennaio al Combo di Firenze;

– 12 gennaio al Rivolta di Marghera (VE);

– 18 gennaio all’Askatasuna di Torino;

– 19 gennaio al Circolo Magnolia di Milano;

– 1° febbraio allo Splinter Club di Parma;

– 2 febbraio al Rock the Market di Mendrisio (Svizzera);

– 9 febbraio al Deposito Pontecorvo di Pisa;

– 30 marzo all’Arci Tom di Mantova;

– 5 aprile agli Ex Magazzini di Roma;

– 6 aprile al Crash! di Bologna.

