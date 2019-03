Mercedesz Henger e Lucas Peracchi – intervistati dal settimanale Spy – hanno aperto le porte alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

“Temptation Island Vip? Ora come ora mi verrebbe da dirle: no grazie – ha confessato Mercedesz Henger – Ho già sofferto abbastanza in questi giorni (ride, ndr). Poi, nella vita, mai dire mai. [..] Non ho paura di un tradimento perché di Lucas mi fido ciecamente, mai nessun altro uomo mi ha dato la sua stessa sicurezza”.

Ovviamente quella di Mercedesz Henger resterà un’idea che non avrà nessuna fondamenta considerando che fra il suo compagno Lucas Peracchi e la Fascino di Maria De Filippi c’è in corso una causa legale per diffamazione.

Nel febbraio del 2017 Lucas Peracchi è tornato a parlare di Uomini e Donne e di Kween Mary in un’intervista rilasciata a Novella 2000.

“Io ho solo risposto a un commento di un utente. Molti non capiscono che la realtà è una cosa, mentre la televisione è un’altra. Ho ricevuto commenti pieni di cattiveria. È vero, ai tempi ho sbagliato perché ho infranto le regole del programma, ma mica ho ucciso! Io mi sono soltanto difeso, non volevo screditare il programma, contro Maria non ho nulla, anzi la ringrazierò sempre per l’opportunità che mi ha dato. Ci sono anche a me cose che non sono piaciute. Come il video hanno pubblicato.

Ci sono cose, dinamiche televisive, che ci sono e non si sapranno mai. Era questo il senso delle mie parole. Non dimenticatoci che stiamo parlando di un programma televisivo. Anche il fatto di aver pubblicato il mio video dopo tempo, se avessero avuto la coscienza pulita nemmeno lo avrebbero condiviso. Ho fatto il video subito dopo la puntata a caldo quando il mio desiderio più grande era quello di andare via è ho risposto a delle domande che mi sono state poste nel modo che in quel momento mi sembrava più giusto fare anche perché ammetto come ho già detto di aver sbagliato. Successivamente, a mente lucida, ci ho ragionato del perché fosse stato fatto quel video di “tutela ” nei confronti della redazione ma non ho neanche io la risposta…”