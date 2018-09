Coppia pestata durante rapina in casa

(Fotogramma)

Un 31enne cittadino polacco, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri a San Nicola la Strada (Caserta) in flagranza di reato per tentata rapina e lesioni personali. L’uomo si è reso responsabile della tentata rapina nei confronti di una famiglia del posto: dopo essersi introdotto all’interno del cortile dell’abitazione delle vittime, marito, moglie e la loro figlia, si è scagliato contro i due coniugi malmenandoli con calci e pugni al fine di sottrargli oggetti di valore.

I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Marcianise sono intervenuti inseguendo e bloccando il 31enne che stava cercando di scappare. I due coniugi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Maddaloni, dove sono stati giudicati guaribili con prognosi di 10 e 15 giorni, con ricovero e in osservazione. Il 31enne è stato portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria.