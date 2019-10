“Il miglior Clasico del mondo”: il quotidiano sportivo argentino Olé presenta così la semifinale di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors (diretta su Dazn alle ore 2.30 italiane nella notte tra martedì e mercoledì). Una partita caldissima, che dal 24 novembre 2018 si è caricata di ulteriori significati: la finale di ritorno della scorsa edizione di Coppa Libertadores allo stadio Monumental non si giocò perché ci furono violenti scontri tra le tifoserie e gli ultrà dei Millonarios assaltarono il bus del Boca Juniors prima dell’arrivo allo stadio, ferendo alcuni giocatori degli Xeneizes. La Conmebol decise allora di fare disputare il ritorno allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, scontentando entrambi i club: il River, che si vedeva privato del diritto di giocare in casa come aveva fatto il Boca (all’andata era finita 2-2), e il Boca, che chiedeva l’assegnazione a tavolino del trofeo. A casa del Real Madrid, a trionfare furono i Millonarios, che si presentano alla nuova supersfida con la volontà di difendere il titolo di campioni in carica. Gli Xeneizes, invece, cercano il riscatto e vogliono tornare a mettere le mani sulla Libertadores dopo 12 anni.

In vista dell’andata del Superclasico (il ritorno si disputerà il 22 ottobre alla Bombonera), le autorità di Buenos Aires hanno predisposto una vera e propria task force: 1500 agenti saranno impegnati per il derby (attesi più di 70 mila spettatori) e saranno supportati dalla tecnologia, con l’utilizzazione di 200 telecamere ad alta definizione. E, come se non bastassero le tensioni tra le opposte tifoserie, le forze dell’ordine dovranno evitare che vengano a contatto i Borrachos del Tablon e la Banda del Oeste, due barras bravas di ultrà violenti del River che si contendono il potere nella tribuna del Monumental. Le misure adottate dalle autorità hanno funzionato nel match di campionato dello scorso 1 settembre terminato 0-0, in cui i tifosi fermati sono stati solo due.



La semifinale di Libertadores è anche lo scontro tra due filosofie calcistiche opposte: il River di Gallardo fa del gioco d’attacco il suo punto di forza, mentre il Boca Juniors punta tutto sulla solidità. Non a caso, dopo otto giornate i Millonarios hanno il miglior attacco (17 gol) della Superliga argentina, mentre gli Xeneizes hanno subito appena un gol e sono in testa alla classifica, a +4 sugli eterni rivali. Un importante contributo alla fase difensiva della squadra di Alfaro lo ha dato Daniele De Rossi, che però è reduce da un infortunio alla coscia e nella semifinale di andata dovrebbe partire dalla panchina. C’è da scommettere che Tano, soprannome dato all’ex capitano della Roma dai tifosi del Boca (da “napolitanos”, come venivano chiamati gli emigrati italiani arrivati a Buenos Aires tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento), soffrirà non poco a dover stare a guardare i suoi compagni battagliare contro i giocatori del River. De Rossi non ha fatto mistero di aver scelto il Boca per provare a vincere la Coppa Libertadores e spera di poter dare il suo contributo per uno spezzone di gara, puntando poi a essere titolare al ritorno alla Bombonera il 22 ottobre. Chi passa affronterà in finale la vincente del derby brasiliano Gremio-Flamengo. Un Superclasico in semifinale e una sfida Argentina-Brasile in finale. Difficile che un appassionato di calcio sudamericano possa chiedere di più.