I gol nel secondo tempo

– Termina il pareggio il derby brasiliano traFlamengo, match valido come semifinale di andata della Coppa Libertadores, la Champions League sudamericana. Nell’altra semifinale il River Plate si era imposto ieri per 2-0 sul Boca Juniors di De Rossi, assente nel match d’andata del Monumental.

A Porto Alegre succede tutto nel secondo e sono gli ospiti a passare in vantaggio al 69′ con un colpo di testa vincente di Bruno Henrique, ex giocatore del Palermo. Il Gremio non molla e all’88’ Pepè pareggia deviando in rete un cross dalla destra di Everton. Resta a secco invece Gabigol che era dato in grande forma. Finisce 1-1, il 24 ottobre ci sarà la partita di ritorno a Rio de Janeiro in casa del Flamengo. Chi passa il turno affronterà in finale o il River Plate o il Boca Juniors.