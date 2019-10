Libertadores 2019

,

Gabigol fa doppietta e lancia il Flamengo

– Sarà il Flamengo a sfidare il River Plate campione uscente nella finale di Copala Champions League sudamericana, in programma il 23 novembre a Santiago del Cile. La squadra di Rio de Janeiro nel match di ritorno ha travolto 5-0 nella notte il Gremio nel derby brasiliano raggiungendo così i ‘Millonarios’, che in semifinale hanno eliminato il Boca Juniors nel Superclasico ripetendo l’impresa dello scorso anno che valse il titolo. Festa grande per i 70mila spettatori convenuti allo stadio Maracanà per lo storico appuntamento dopo l’1-1 dell’andata a Porto Alegre: è la prima volta dal 1981 (all’epoca c’era Zico) infatti che la formazione rossonera raggiunge la finale della massima competizione continentale per club.

E’ stata una partita senza storia e con una vecchia conoscenza del calcio italiano, Gabriel Barbosa, tra i grandi protagonisti della serata. Il primo tempo si chiude sull’1-0 grazie alla rete al 42° di Bruno Henrique (in gol anche all’andata). Nella ripresa gli ospiti crollano anche perché si scatena Gabigol. L’attaccante, ancora di proprietà dell’Inter, raddoppia al 1° del secondo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo e all’11° porta i suoi sul 3-0 grazie a un calcio di rigore perfetto: portiere da un lato, palla in fondo al sacco dall’altra parte.

Mari e Caio affossano il Gremio di Renato

Al 22° il Flamengo cala il poker con un colpo di testa vincente di Pablo Mari, mentre al 26° è Rodrigo Caio a trovare l’incornata giusta che fissa il risultato sul 5-0. La squadra del portoghese Jorge Jesus va in finale con una grande prestazione, il Gremio di Renato Portaluppi, ex calciatore della Roma ed ex bandiera proprio dei rubro-negros di Rio De Janeiro, esce dal Maracanà con le ossa rotta. Fra un mese, dunque, nella capitale cilena Flamengo e River Plate si contenderanno il titolo, una sfida tra due club storici, tra i più grandi del mondo e non solo del Sudamerica.