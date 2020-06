Il pubblico a casa non ha apprezzato l’esibizione di Sergio Sylvestre, che ha cantato l’inno di Mameli prima del calcio d’inizio della finale di Coppa Italia 2019/2020 tra Napoli e Juventus. Il cantante, verosimilmente emozionato, ha dimenticato alcune parole dell’inno e si è reso protagonista di una figuraccia in mondovisione. Ovviamente il web non ha perdonato e gli utenti si sono scatenati nei commenti. Dal malinconico “Come si può sbagliare l’inno? Che tristezza“, all’ironico “Non so se è Sylvestre che dimentica l’inno o questa tifoseria virtuale terribile coi volantini che si muovono…”.

