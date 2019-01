La Lazio accede agevolmente ai quarti di finale di Coppa Italia, competizione che l’anno scorso l’ha vista fermarsi in semifinale dove perse ai rigori contro il Milan, battendo 4-1 il Novara. La gara si apre con una traversa dei capitolini che al 12′ passano in vantaggio con Luis Alberto che riceve palla da Immobile al limite e con un diagonale di sinistro beffa il portiere in uscita. In difficoltà la retroguardia del Novara con Milinkovic Savic che sfiora il raddoppio con un rasoterra a fil di palo.

Al 20′ il 2-0, su rigore Immobile si fa prima parare il tiro da Benedetti ma sulla ribattuta insacca. Quindici minuti più tardi Immobile è pronto al tap-in vincente sotto porta su assist di Lukaku. Nel recupero la quarta marcatura su una punizione dal limite pennellata da Milinkovic Savic. A inizio ripresa il Novara accorcia grazie a un rigore realizzato da Eusepi che beffa Strakosha. La partita resta vivace con la squadra di Inzaghi che si presenta diverse volte davanti al portiere ospite ma senza riuscire a rendere il punteggio ancora più rotondo.

